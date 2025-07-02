شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تصريح سابق أدلى به المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر لـ"الخليج 365"، قبل وفاته أعرب فيه عن فخره وسعادته بالغناء لأعمال الفنان إيهاب توفيق، مؤكدًا أن أداءه لأغاني هذا النجم كان بمثابة شرف كبير له، خاصةً أنه كان من أشد معجبيه منذ سنوات طويلة، "سعيد جدًا إني غنيت من أغاني الفنان إيهاب توفيق، ودي حاجة أعتز بيها، لأنه فنان كبير وصوته مليان إحساس عالمي، وأنا واحد من جمهوره من زمان. وكانت من أشهر الأغاني اللي قدمتها بصوتي أغنية (غلطان في غيرتي عارف)."

وأضاف أحمد عامر قبل وفاته، " تجربة تقديم أغنية لإيهاب توفيق ساعدته في الوصول إلى جمهور أوسع وأسهمت في انتشاره على الساحة الغنائية".

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات المنعمة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته في الأغنية الشعبية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة في الغناء الشعبي، حيث قدم العديد من الأغنيات التي لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفي واختياره للألحان والكلمات التي تعبر عن وجدان الشارع المصرى.