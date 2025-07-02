هكذا تظهر ميرهان حسين في فيلم الحارس.. وآخر تطور عودتها للغناء

ميرهان حسين صانعة محتوى على السوشيال ميديا

ميرهان حسين تستعد لإطلاق أغنية جديدة

View this post on Instagram A post shared by Mirhan Hussein ميرهان حسين (@mirhanhusseinmima)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 07:21 مساءً - تستعد الفنانةلبدء تصوير أول مشاهدها في فيلم "" الذي يجمعها بالفنانفي السينما بعدما تعاونا في الدراما خلال مسلسل "" المكوّن من 10 حلقات والذي تم الانتهاء من تصويره بداية عام 2024 ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.تجسد ميرهان حسين خلال أحداث فيلم "الحارس" شخصية صانعة محتوى على السوشيال ميديا، خاصة أن موضوع الفيلم يتمحور حول ‏التأثيرات المظلمة لوسائل التواصل الاجتماعي على حياة صُنّاع المحتوى. ويستكشف الفيلم كيف يصبح هؤلاء مشاهير فجأة ويبنون ثروات ‏طائلة، كل ذلك في إطار مشوّق ومليء بالغموض.‏فيلم "الحارس" من بطولة هاني سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعي، محمود ياسين جونيور، هبة عبد العزيز، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامي، ويعود هاني سلامة بهذا الفيلم إلى السينما بد غياب 14 عاماً منذ تقديمه فيلم "واحد صحيح" عام 2011.قد تحب قراءة.. تأجيل مسلسلها وسرقة مشغلاتها الذهبية.. سوء الحظ يلازم ميرهان حسين فما القصة؟وفي سياق آخر تواصل الفنانةوضع اللمسات الأخيرة على أكثر من أغنية جديدة استعداداً لطرحها خلال، لتسجل عودتها إلى عالم الغناء مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب، حيث سجلت ميرهان أغنيتين جديدتين وتعمل على اختيار التوقيت الأنسب لطرح واحدة منها على منصة الفيديوهات الـ"يوتيوب" ومنصات الأغاني المختلفة.وكانتقد صرحت لـ"" مؤخراً بأن فكرة عودتها للغناء تراودها منذ سنوات، إلا أن انشغالها بالتمثيل جعلها تؤجل الفكرة، حتى جاءت مشاركتها في فيلم "" الذي طُرح في يناير 2023، وتقديمها أغنية خلال أحداث الفيلم، وشجعها على المُضي قدماً في الأمر، مشيرة إلى أنها انتهت من تسجيل أغنيتين جديدتين، وهناك أغنية ثالثة أخرى تعمل على تسجيلها من أجل البدء في طرحها خلال موسم الصيف هذا العام.اقرئي أيضاً.. أفلام مبنية على قصص واقعية: لا تفوّتي الفرصة لمشاهدتهاوكانت بداية دخول الفنانةالوسط الفني من باب الغناء، حيث شاركت في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" الذي عُرض عام 2008، وفاز فيه التونسي نادر قيراط باللقب، وبعدها استعان بها الفنان تامر حسني في فيلمه "عمر وسلمى"، الجزء الثاني عام 2009، وبعدها استمرت في عالم التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية بالدراما والسينما.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».