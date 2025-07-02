أمر إخلاء يعود بجزء رابع وتفاعل واسع من النجوم 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 07:21 مساءً - أعلنت الكاتبة والمؤلفة مريم الهاجري عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" عن عودة المسلسل الجماهيري "أمر إخلاء" بجزء رابع، في مفاجأة لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور وعدد من النجوم في الساحة الفنية.

كيف تفاعل النجوم مع إعلان وجود جزء رابع من مسلسل أمر إخلاء؟

وأشارت "الهاجري" في منشورها إلى أن هذا الجزء سيحمل تطورات جديدة في القصة والشخصيات، مما يزيد من حماس المتابعين لمتابعة العمل، وهذا ما تضمنه منشورها حيث قالت: "قريباً جداً الجزء الرابع من مسلسل أمر إخلاء بكامل شخصياته إللي تحبونها".

وقد أعرب العديد من النجوم عن دعمهم وحماسهم للجزء الجديد من المسلسل، الذي حصد نجاحاً ملحوظاً في أجزائه السابقة، بفضل عناصره الدرامية التي لامست قلوب المشاهدين، ومن هؤلاء النجمة نجلاء العبد الله والتي قالت في تعليقها: "كلنا حماس يامبدعة"، وأيضاً المخرج فراس دهني الذي اكتفي بوضع رسوم تعبيرية على هيئة "الأيدي المصفقة" كنوع من أنواع التقدير لصناع وأبطال المسلسل.

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مسلسل "أمر إخلاء 3"

ودارت أحداث الجزء الثالث من مسلسل " أمر إخلاء" في إطار درامي عائلي تتخله العديد من المشاكل والأزمات، حيث تمحورت قصته حول"دلال" التي تزوجت من "عامر" ولكن مع مرور الأيام بدأت المشاكل الزوجية بينهما، في الوقت ذاته تستلم (عمشة) عملها الجديد، وتنشب مشاكل بينها وبين شقيقها (منصور) عقب خروجه من السجن، وإقامته في منزلها مع عائلته.

وشارك في بطولة هذا الجزء كوكبة من نجوم الخليج، على رأسهم النجمة فوز الشطي، أحمدالسلمان، في الشرقاوي، ناصرالدوسري، صمون المؤمن، وآخرون، والعمل من إخراج عبدالرحمن السلمان، ومن تأليف مريم الهاجري.



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