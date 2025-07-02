محمد رمضان يطلق احدث اعماله الفنية.. "من ضهر راجل"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد رمضان أحدث اعماله الفنية و هي أغنية جديد تحمل إسم "من ضهر راجل"، و ذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية "من ضهر راجل" من كلمات حازم إكس، ألحان حازم إكس و إسلام ساسو، توزيع إسلام ساسو، ميكس و ماستر 8lind، أما الكليب فصنع بالذكاء الإصطناعي.

و تقول كلمات الأغنية:

في ناس معاك عشان مش عايزه غيرك

وناس معاك علشان مش لاقية .. غيرك

اللهم صلي عالنبي

يا ساتر استرها ومتحوجناش لغيرك

أسد أسود البلد .. وزعيم غابتهم

نكشوني عاشوا في نكد .. قليت راحتهم

الطلقة انا اللي ضاربها .. وعارفه طريق صاحبها

اعدائي نفذ رصيدها .. طب هما فينهم

أعيش راجل من ضهر راجل

أعيش جدع من ضهر جدع

أعيش وخيري على كل راجل

قال عليا كلام مش جدع

أعيش راجل من ضهر راجل

أعيش جدع من ضهر جدع

أعيش وخيري على كل راجل

قال عليا كلام مش جدع

لا جدع ..

في ناس واقفين في ضهري .. وبيسندوني

وفي ناس بترغي في ضهري .. ولا يشغلوني

نقل الكلام شغلتهم .. ستاتهم أرجل منهم

اللت على شفايفهم .. على طول شاغلهم

أعيش راجل من ضهر راجل

أعيش جدع من ضهر جدع

أعيش وخيري على كل راجل

قال عليا كلام مش جدع

أعيش راجل من ضهر راجل

أعيش جدع من ضهر جدع

أعيش وخيري على كل راجل

قال عليا كلام مش جدع