هل يعيد دونالد ترامب إيلون ماسك إلى بلده جنوب إفريقيا!

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الرئيس الاميركي دونالد ترامب مؤخرًا الملياردير العالمي إيلون ماسك، منتقدًا الدعم الكبير الذي يدعم مشاريعه في مجال السيارات الكهربائية، وملمحًا إلى احتمال إجراء مراجعة "DOGE" لخفضها.

بل إنه ألمح إلى أن ماسك قد يعود إلى جنوب إفريقيا إذا نضب التمويل.

أثارت هذه التعليقات موجة من التكهنات على الإنترنت، مع بعض الأحاديث حول احتمال ترحيله، على الرغم من عدم اتخاذ أي خطوات رسمية.

تُسلط تصريحات ترامب اللاذعة الضوء على تصاعد الخلاف بين الرجلين. ورغم عدم ظهور أي إجراء قانوني، إلا أن هذه التصريحات أثارت شكوكًا عامة حول علاقتهما الوثيقة سابقًا، حيث يترقب الكثيرون ما سيحدث لاحقًا.

و قال دونالد ترامب مؤخراً: "بدون الدعم، ربما كان على إيلون ماسك أن يغلق متجره ويعود إلى موطنه في جنوب أفريقيا".

و اضاف قائلاً: "لن نسمح بإطلاق الصواريخ أو الأقمار الصناعية أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة".

