امتحان العائلة يعيد كنان أميرزالي أوغلو إلى الشّاشة بعملٍ مفاجئ

أعلنت شركة OGM Pictures رسميًّا عن انطلاق مشروعها الدّراميّ الجديد بعنوان “A.B.I” الّذي سيؤدّي بطولته الممثّل التّركيّ كنان أميرزالي أوغلو، في خطوة طال انتظارها من جمهوره داخل تركيا وخارجها.

يحمل العمل عنوانًا رمزيًّا هو “A.B.I”، اختصارًا لعبارة “العائلة عبارة عن امتحان”، وهي الفكرة المحوريّة الّتي يدور حولها المسلسل. تتناول القصّة حياة رجل انقلب على عائلته منذ سنوات، ليجد نفسه بعد مرور الوقت في مواجهة جديدة مع ماضيه، ولكن هذه المرّة من موقع مختلف: طبيب ناجح وذو ضمير حيّ. وفي ظل صراع داخلي عميق، سيكون عليه أن يختار بين إنقاذ عائلته أو الالتزام بمبادئه.

العمل من تأليف نخبة من كتّاب الدراما التّركيّة: إيلام جانبولات، دنيز جورليك، مليح أوزيلماز وملك سيفين، الّذين قدّموا أعمالًا شهيرة مثل: العشق المشبوه، القبضاي، حبّ أبيض وأسود، منزلي وابنة السّفير.

ويُعدّ هذا المسلسل محطة جديدة في مسيرة كنان أميرزالي أوغلو، أحد أكثر النجوم تأثيرًا في الدّراما التّركيّة، والمعروف بأدواره القويّة والعميقة في مسلسلات ناجحة حقّقت جماهيريّة ضخمة مثل “إيزيل”، “القبضاي”، “محمّد الفاتح”

ومن المتوقّع أن تبدأ التّحضيرات الرّسميّة لتصوير المسلسل قريبًا، تمهيدًا لعرضه في الموسم الدّرامي المقبل. الجمهور بانتظار تفاصيل إضافيّة حول طاقم العمل وتاريخ العرض، وسط حماسة متزايدة لرؤية كنان في دور جديد يُتوقّع أن يكون من أقوى محطّاته.