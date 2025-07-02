شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات خلعن الحجاب قبل أمل حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازى الجدل فى الساعات الماضية، بعد ظهورها بدون حجاب فى أحدث صور نشرتها على حسابها بموقع إنستجرام، حيث أطلت بالشعر المجعّد، وعلقت على الصور قائلة: "Hello life"، لتعلن خلعها الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه وتحديداً عام 2017.

وقبل الفنانة أمل حجازى، فاجأت الفنانة صابرين جمهورها بخلعها الحجاب بشكل نهائي في نوفمبر 2019، وكشفت عن السبب وقتها قائلة "حسيت إني مش بعمل الصح أوي ولا الغلط أوي، قولت ليه أكون بوشين أو 3 وشوش وأنها كانت في مرحلة بين الصواب والخطأ، قبل خلع الحجاب فلم تكن تفعل أيا منهما بصورة واضحة، مؤكدة أنها تلقت العديد من التعليقات السلبية وموجة من الهجوم بسبب ارتدائها الباروكة، لذا قررت أن تتخلى عنها وتتخلى عن الحجاب".

ومن الفنانات أيضا التى خلعن الحجاب فى وقت سابق الفنانة هالة فاخر حيث ارتدت الحجاب لمده 5 سنوات ثم فاجأت الجميع بالتخلى عنه.

أما الفنانة عبير صبرى أعلنت اعتزال الفن وارتداء الحجاب في فترة من فترات حياتها بأوائل الألفينيات، واستمرت في ارتدائه 5 سنوات، قدمت خلالها عددا من البرامج الدينية والاجتماعية، قبل أن تخلعه وتعود للتمثيل مرة أخرى.

وقالت فى تصريحات من قبل: "أنا ضعفت عن تحمل مسئولية الحجاب قعدت 5 سنين وكنت مبسوطة في الأول وبعدين بدأت حاجات شخصية في حياتي خلتني أحس إني مش قادرة أكمل بالحجاب".

كما ارتدت الفنانة حلا شيحة الحجاب أكثر من مرة وخلعته وعادت للمجال الفنى، وقدمت أكثر من عمل حتى ارتدته مرة أخرى لتعطى دروسا دينية أونلاين.