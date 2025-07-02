شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يتصدر تريند يوتيوب بـ3 أغنيات بعد طرح ألبومه الجديد "محسبتهاش" والان مع تفاصيل الخبر

يواصل النجم رامي جمال حضوره القوي على الساحة الغنائية، حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب خلال ساعات قليلة بعد طرح ألبومه الجديد "محسبتهاش" مساء أمس الثلاثاء، وحققت 3 من أغنياته المراتب الأولى، وسط تفاعل جماهيري واسع وإشادات نقدية.

حلت أغنية "محسبتهاش" في المركز الأول محققة مشاهدات عالية فور طرح الفيديو الرسمي، تلتها أغنية "كأنه مجاش" في المركز الثاني، ثم جاء دويتو "قبلت التحدي" مع الفنان حمزة نمرة في المرتبة الثالثة، ما اعتبره كثيرون علامة على نجاح التعاونات المتنوعة داخل الألبوم.

ويضم ألبوم "محسبتهاش" 15 أغنية تنقلت بين الرومانسية والدراما، وشارك في كتابتها وتلحينها مجموعة كبيرة من أبرز صناع الأغنية، فقد تعاون رامي جمال مع هاجر نبيل، أحمد المالكي، محمد النادي، محمد القياتي، بلال سرور، أيمن بهجت قمر، رضا المصري، عليم، حسام سعيد وغيرهم من الشعراء، بينما حملت الألحان توقيعات علي الخواجة، محمد خلف، مصطفى العسال، بلال سرور، فارس فهمي، سامر أبو طالب، ومحمد أنيس.

وتولى التوزيع عدد من الأسماء المميزة منهم وسام عبد المنعم، أحمد أمين، محمد ياسر، أنور عمرو، أحمد عبد السلام، ومحمد مغربي، في حين أشرف على الماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام، ما أضفى على الألبوم ثراءً فنياً وتنوعاً واضحاً في الأسلوب والصوت.

يضم الألبوم الأغنيات التالية: "محسبتهاش، كأنه مجاش، قبلت التحدي، الخطاف، مالي بس، غبت ليه، مطلعتش جدع، هات حضن، كلام عيب بتحكي، روحي عليك بتنادي، بعدك أذاني، تيجي نرجع، تطلب حنية، مش لاقيكي، يا جمالك".

وجاءت بعض الأغنيات كدويتوهات مميزة، منها "قبلت التحدي" بمشاركة حمزة نمرة، و"الخطاف" مع الفنان نوردو، ما أضفى على الألبوم أجواء جديدة ومتنوعة نالت إعجاب الجمهور.



رامي جمال



