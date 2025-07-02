شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عامر قبل وفاته: "كلام كبار" مع مجد القاسم تجربة مميزة ولون غنائى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا، اليوم، المطرب الشعبى أحمد عامر، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أودت بحياته، تاركا رصيدا فنيا مميزا لدى جمهور الأغنية الشعبية.

وكان من ضمن أعمال الفنان الراحل دويتو غنائي بعنوان "كلام كبار" جمعه مع المطرب مجد القاسم، وهو من كلمات وألحان صلاح عطية، وتوزيع موسيقي طة الحكيم.

وفي تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، قبل رحيله أعرب أحمد عامر عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع مجد القاسم، واصفًا الأغنية بأنها تجربة مميزة تنتمي إلى لون غنائي جديد، ومؤكدًا أن كلماتها المعبرة وطابعها الدرامي يلامسان مشاعر شريحة واسعة من الجمهور.

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات الحزينة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته فى الأغنية الشعبية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة فى الغناء الشعبى، حيث قدم العديد من الأغنيات التى لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.