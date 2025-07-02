موعد جديد لفيلم أحمد وأحمد في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 04:21 مساءً - شهد فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، تأجيلًا جديدًا في دور العرض السعودية، بعدما كان مُقررًا طرحه اعتبارًا من يوم 10 يوليو الجاري، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع طرحه في صالات السينما المصرية من اليوم الأربعاء، ليفتتح مبكرًا موسم أفلام صيف 2025، ويُنافس على الصدارة، أمام فيلم "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، و"ريستارت" لـ تامر حسني، وكذلك "سيكو سيكو" للثنائي عصام عمر وطه دسوقي.

موعد طرح فيلم "أحمد وأحمد" في السعودية

الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم في القاهرة

وتقرر تأجيلفي صالات السينما السعودية، لمدة أسبوع واحد، ليُطرح اعتبارًا من يوم 17 يوليو الجاري، أي تمتد فترة التأجيل لمدة أسبوع واحد فقط، وذلك حسبما كشفت "فوكس سينما". حيث لم تتضح الأسباب بعد، وراء ذلك التأجيل المفاجئ.



احتفل القائمون على فيلم "أحمد وأحمد"، أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص في إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر وذلك بحضور أبطال وصناع الفيلم، وكذلك عدد من الضيوف الذين حرصوا على التواجد ومشاهدة العرض الأول للفيلم وتهنئة صناعه على طرحه رسمياً في صالات السينما المصرية، حيث شهد العرض الخاص حضور أبطال وصناع الفيلم وعلى رأسهم أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، غادة عبد الرازق، حاتم صلاح، المخرج أحمد نادر جلال، المنتج أحمد بدوي، بجانب عدد من النجوم الذين حضروا لمشاهدة الفيلم من بينهم عمرو سعد، باسم سمرة، محمد ثروت وزوجته، محمد أنور، المخرج مجدي الهواري وزوجته الاستايلست دنيا عبد المعبود، تامر فرج وزوجته، هلا السعيد، سينتيا خليفة، يوسف رأفت، وكريمة منصور.

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

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تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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