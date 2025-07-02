شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عامر في تصريحات قبل وفاته: الشعبي لوني المفضل..والراب مش سكتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في آخر تصريحاته له مع ”الخليج 365” قبل وفاته، تحدث المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر عن حبه العميق للأغنية الشعبية منذ طفولته، مؤكدًا أن هذا اللون الغنائي هو الأقرب إلى قلبه، وأنه وجد فيه المسار الذي يستطيع أن يبدع من خلاله.

وقال عامر في تصريحات قبل وفاته:"أنا بحب الغناء الشعبي من وأنا صغير، وده اللون اللي بدأت منه ومشيت فيه، وبحس إني قادر أقدم نفسي من خلاله. بحاول دايمًا أقدم حاجة جديدة ومختلفة في المزيكا الشعبية، لكن بصراحة، الراب مش لوني ومليش فيه."

وأضاف أن تجديده داخل الإطار الشعبي هو ما يميز أعماله، دون الحاجة إلى تقليد الأنماط الغنائية الأخرى التي لا تعبّر عن شخصيته الفنية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة فى الغناء الشعبى، حيث قدم العديد من الأغنيات التى لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائى عددا من الأغانى منها "مبقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.