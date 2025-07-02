شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينعى الفنان الشعبى أحمد عامر: ربنا يرحمه ويحسن إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم تامر حسنى الفنان الشعبى أحمد عامر، من خلال صفحته الشخصية على انستجرام، حيث كتب بوست ينعى الفنان الشاب قائلا، "الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر اهله ويرزقهم الصبر والسلوان".

وتوفى صباح اليوم الفنان الشعبى أحمد عامر إثر وعكة صحية مفاجئة وشهد الوسط الفني حالة من الحزن بعد رحيل أحمد عامر، حيث نعاه العديد من الفنانين مثل مصطفى كامل، حمو بيكا، حسن شاكوش، طارق الشيخ،ورحمة محسن وغيرهم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم لفقدان أحد الأصوات المميزة في الغناء الشعبي .

يشار إلى أن تامر حسنى يعرض له في السينمات فيلم ريستارت ،يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم إلى جانب تامر حسني، من بينهم هنا الزاهد التي تلعب دور "عفاف"، المؤثرة الرقمية التي ترتبط بحياة محمد في إطار درامي كوميدي، وباسم سمرة في دور "الجوكر" الذي يجسد شخصية حادة التأثير، فضلًا عن محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.

