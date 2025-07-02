شكرا لقرائتكم خبر عن ريستارت للنجم تامر حسنى يقترب من 85 مليون جنيه خلال 5 أسابيع فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسني إيرادات بلغت اقتربت من 85 مليون جنيه في غضون 5 أسابيع، حيث من المتوقع ان تتزايد ايراداته نظرا للنجاح الذى يحققه الفيلم في مصر والخليج، ويعد تامر حسنى أحد ابرز نجوم السينما في مصر والوطن العربى ويتمتع بشعبية كبيرة في عالم السينما .

تدور أحداث فيلم ريستارت حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية، قبل أن يجد نفسه فجأة فى قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.

تحت تأثير شخصية تُدعى "الجوكر"، وكيل رقمي يستغل طموح الشباب للانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدأ محمد رحلة تحول كلي في شخصيته وسلوكياته، حتى يجد نفسه مضطرا إلى إعادة تشغيل حياته – بالمعنى الحرفي والرمزي – بعد أن يكتشف الزيف الذى كان يعيشه.

ويقدم الفيلم رؤية اجتماعية معاصرة تنتقد هوس التريند، وتسأل بشكل مباشر: من نحن وسط هذا الضجيج الرقمى؟ ومن نكون حين نُترك وحيدين بعد أن يخفت الضوء الإلكترونى؟

كما يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم إلى جانب تامر حسني، من بينهم هنا الزاهد التي تلعب دور "عفاف"، المؤثرة الرقمية التي ترتبط بحياة محمد في إطار درامي كوميدي، وباسم سمرة في دور "الجوكر" الذي يجسد شخصية حادة التأثير، فضلًا عن محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.