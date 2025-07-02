شكرا لقرائتكم خبر عن جدل حول حرمانية الفن ومشادات مع الجمهور بسبب حذف حمو بيكا أغاني أحمد عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلًا بين مطرب المهرجانات حمو بيكا وجمهوره، على خلفية حذف أغاني الفنان الراحل أحمد عامر، وتصاعد الجدل حول ما يُسمى بـ"حرمانية الفن".

وفي سياق ذلك، كتب أحد المتابعين تعليقًا: "الله يهديك ويصلح حالك يا بيكا". ورد بيكا على هذا التعليق قائلاً: "ياريت من فضلكم اللي هيكتب نصيحة يكتبها بأسلوب محترم، هتقبلها والله مش معترض، لكن الأسلوب الوحش ده بيزعل، وأنا مبحبش أزعل من إخواتي".

كان أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك" عن قيامه بحذف جميع أغانى الفنان الراحل أحمد عامر من على قناته الخاصة، فى لفتة وفاء لصديقه الراحل، الذى توفى مؤخرًا إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب حمو بيكا فى منشوره: "تم حذف جميع أغانى أخويا أحمد عامر من على قناتى.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته. بنتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج وكل فنان عمل دويتو معاه، إنه يحذف الأغانى الخاصة بيه.. وربنا يرحمنا جميعاً برحمته الواسعة".