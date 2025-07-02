بعد عام على خلعها الحجاب.. أمل حجازي تُطلّ لأول مرة وتعلّق: “مرحباً أيتها الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي للمرة الأولى من دون حجاب عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أكثر من عام على قرارها بخلعه، وذلك من خلال صورة “سيلفي” نشرتها على “إنستغرام” بشعرها المجعّد، مرفقةً بتعليق باللغة الإنجليزية: “Hello life”.

وكانت حجازي قد أثارت جدلاً واسعاً في شباط (فبراير) 2024، عقب تداول مقطع فيديو يُظهرها من دون حجاب أثناء غنائها لأغنيتها الشهيرة “زمان” داخل مركز لبيع النظارات، ما أثار ردود فعل متباينة بين متابعيها.

وردّت حينها على الانتقادات التي طالتها بتصريح حاسم، قالت فيه: “إلى كل من يهمّه الأمر، أنا لم أخلع أخلاقي، ولم أخلع شرفي، ولم أخلع قربي وحبي لله، ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض، ولم أخلع مبادئي التي أفتخر بها، والحمد لله.”

وأضافت: “لم أخلع حشمتي، وهذا هو ديني، وهذا ما طلبه الله منّا كبشر، وهذا ما سأقابل الله به، وليس شيئاً آخر… مع حبّي واحترامي، اقتضى التوضيح.”

وبحسب مصادر مقرّبة من الفنانة، فقد اتخذت قرار خلع الحجاب في عام 2023، بعد تعرضها لحادث سير مروّع أسفر عن إصابتها بكسور وجروح خطيرة، استوجبت عمليات جراحية دقيقة، تم خلالها تثبيت أسياخ وبراغٍ معدنية في قدمها.

يُذكر أن أمل حجازي كانت قد أعلنت اعتزالها الغناء وارتداء الحجاب في عام 2017، عبر بيان مؤثّر، جاء فيه: “أخيراً يا رب استجبت لدعواتي… كنت أعيش صراعاً داخلياً بين الفن الذي عشقته والدين الذي كنت أطلب الهداية فيه. أشعر الآن أنني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به، وسيكون لي بإذن الله إطلالات قريبة بشكل مختلف.”

كما عبّرت في البيان ذاته عن احترامها للفن والفنانين، مؤكدةً أن قرارها نابع من تجربة شخصية، قائلة: “من يحبني حقاً هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن.”