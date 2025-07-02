ورثة عبد الحليم حافظ ينتصرون في قضية “دقّوا الشماسي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكماً بإلزام إحدى شركات الإعلان بدفع تعويض مالي قدره نصف مليون جنيه لصالح ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك على خلفية استخدام أغنيته الشهيرة “دقّوا الشماسي” في إعلان تجاري تم بثه خلال عام 2024 دون الحصول على إذن من الورثة.

وأكد المستشار ياسر قنطوش، محامي أسرة “العندليب الأسمر”، في تصريحات صحافية، أن الحكم يُعدّ انتصارًا لحقوق الملكية الفكرية، ويعكس حرص القضاء المصري على حماية التراث الفني من الاستغلال غير المشروع، مشيراً إلى أن الشركة المنتجة للإعلان خالفت القانون بعدم الرجوع إلى أصحاب الحقوق الشرعيين.

وأوضح قنطوش أن الورثة شعروا ببالغ الاستياء من الطريقة التي استُخدمت فيها الأغنية، حيث تم تحريف الأداء الغنائي والتمثيلي للفنان الراحل، ما اعتبروه تشويهاً لتاريخه الفني وهويته. وقد تقدّم فريق الدفاع إلى المحكمة بـ”فلاش ميموري” يتضمن نسخاً أصلية من الأغاني، لإثبات الفارق الكبير بين الأداء الأصلي والأسلوب المستخدم في الإعلان.

وأشار إلى أن الإعلان، الذي تم بثه على عدد من الفضائيات، ألحق أضرارًا مادية وأدبية جسيمة باسم عبد الحليم حافظ، وهو ما دفع الورثة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتي انتهت بالحكم لصالحهم.

يُذكر أن أغنية “دقّوا الشماسي” تُعدّ من الأعمال البارزة في مسيرة “العندليب الأسمر”، واستخدامها في سياق دعائي دون تصريح أثار جدلاً واسعاً لدى جمهور ومحبي الفنان الراحل.