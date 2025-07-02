إطلالة ناعمة ولحظات دافئة.. ليندسي لوهان كما لم نرها من قبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثّقت النجمة العالمية ليندسي لوهان تفاصيل رحلتها العائلية إلى إيطاليا من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها على “إنستغرام”، ظهرت فيها بلقطات مميّزة برفقة زوجها العربي بدر شماس وابنهما لؤي، البالغ من العمر عامًا واحدًا.

وكتبت لوهان في تعليقها على الصور: “إيطاليا الجميلة، أعتز بهذه الرحلة الجميلة المليئة بذكريات لا تُنسى من الحب والضحك والسعادة الغامرة مع عائلتي والطعام اللذيذ!”

وظهرت النجمة الشهيرة، بطلة فيلم The Parent Trap، في صورة الغلاف وهي تحتضن طفلها لؤي أمام المرآة في لقطة “سيلفي”، وقد اختارت إطلالة بسيطة من دون مكياج، بفستان بلا أكمام، ونظارات شمسية كبيرة، وحقيبة ظهر سوداء، تناسب أجواء الرحلات السياحية الصيفية.

كما شاركت صورة مؤثرة لابنها الصغير وهو يتجوّل في حديقة خضراء، إلى جانب لقطات للأطباق الإيطالية التي استمتعت بها، مثل البيتزا والمعكرونة والمعجنات.

ورغم تخلّيها عن الروتين التجميلي الكامل خلال الإجازة، إلا أن لوهان تستعد لإطلاق خطّ خاص بها في عالم مستحضرات التجميل، في خطوة جديدة تواكب شغفها المتزايد بمجال الجمال والعناية الشخصية.