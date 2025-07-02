أورلاندو بلوم يشارك رسالة عن البدايات الجديدة وكاتي بيري تبكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 01:21 مساءً - بعد علاقة حب طويلة دامت لأعوام، وانسجام وظهور إعلامي في المحافل والمهرجانات، انفصل الثنائي أرلوندو بلوم وكاتي بيري، واتخذ كلٌ منهما طريقاً بعيداً عن الآخر، ويبدو أن كل واحدٍ منهما يبدأ فصلاً جديداً في حياته.

أورلاندو بلوم يكتب عن البدايات الجديدة

رسالة أورلاندو بلوم من خلال قصص إنستغرام الخاصة به

في أعقاب انفصاله عن شريكته كاتي بيري، يُفكر أرلوندو بلوم عن البدايات الجديدة، حيث شارك من خلال قصص إنستغرام الخاص به اقتباساً غامضاً عن البدايات الجديدة، جاء فيها: "كل يوم هو بداية جديدة. ما نفعله اليوم هو الأهم". ولم يتوقف بلوم عند هذا الحد، فقد تناول قصته ليشارك رسالة من الكاتب الياباني دايساكو إيكيدا تقول: "الأمر المهم هو اتخاذ تلك الخطوة الأولى.. التغلب بشجاعة على خوف صغير يمنحك الشجاعة لمواجهة الخوف التالي".

رسالة أورلاندو بلوم من خلال قصص إنستغرام الخاصة به

دموع كاتي بيري أمام جمهورها

بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم، عادت كاتي بيري إلى المسرح بشكلٍ مؤثر يوم الإثنين الماضي، 30 يونيو، خلال آخر عروض جولتها العالمية Lifetimes في أديلايد، أستراليا.

في مقطع فيديو نُشر على X، بدت بيري تقاوم دموعها وهي تقف على المسرح قرب نهاية العرض، رافعة ذراعيها فوق رأسها، وترسم بيديها شكل قلب، وتقول لجمهور الحفل: "شكراً لكِ يا أستراليا على وقوفكِ بجانبي دائماً. هذا يعني لي الكثير"، وأضافت: "الآن لنغني أغنية "Firework!".

انفصال كاتي بيري وأورلاندو بلوم

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أعلن مصدر مقرب من الثنائي أنهما انفصلا رسمياً بعد علاقة استمرت لأكثر من9 سنوات، وخطبة 6 سنوات، وتم ذلك قبل بدء جولة كاتي "لايفتايمز" في إبريل الماضي.

وأضاف المصدر أن العلاقة متوترة منذ فترة طويلة؛ لذلك قررا الانفصال في هدوء، مع استمرار علاقة ودية وصداقة بينهما، وذلك من أجل مستقبل ابنتهما، وأكد أنهما في الفترة القادمة يعطيان الأولوية لديزي.

وأوضح مصدر ثانٍ لصحيفة Us Weekly أن بُعد المسافة ساهم في خلافاتهما، وقال: "كاتي مشغولة جداً بالعمل، وكثيراً ما يكونان معاً، وهذا ما سبب توتراً، وعلى الرغم من خطوبتهما التي استمرت لسنوات، لم يحددا موعداً للزفاف ولم يخططا لأي شيء"، وأضاف: "كاتي مستاءة بالطبع، لكنها مرتاحة لعدم اضطرارها لخوض تجربة طلاق أخرى؛ فقد كانت تلك أسوأ فترة في حياتها".

وتابع المصدر: "لن يُجريا تغييرات جذرية، سيُبقيان حياتهما في مونتيسيتو، كاليفورنيا، حيث يعيشان. إنهما يُعطيان الأولوية للاستقرار والثبات من أجل ديزي". ورغم أن الأنباء أكدت لاحقاً أن انفصالهما كان ودياً؛ فإن التوتر تصاعد في كواليس جولة بيري العالمية ووسط تقلبات الألبوم.

وتبدو محاولات المصالحة معدومة هذه المرة. وعلى الرغم من عودة بلوم إلى بيري وديزي خلال جولتها في أستراليا؛ فإن غياب خاتم زواج بيري يُشير إلى انتهاء العلاقة نهائياً، حيث ركزت بيري على جولتها وأمومتها، في حين سافرت بلوم للعمل في أستراليا.

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كاتي بيري وأورلاندو بلوم من أشهر الثنائيات في هوليوود

تعرفت كاتي بيري إلى أورلاندو بلوم في يناير 2016 خلال حفلة غولدن غلوب "Golden Globes"، ومن وقتها بدأت شرارة الحب تشتعل بينهما، وارتبطا بعدها مباشرة.

في مارس 2017، أعلنا انفصالهما بشكلٍ ودي، لكنهما ظلا على تواصل، وظهرا معاً في مناسبات عدة، ثم أعلنا عودتهما في 2018، وبدأت العلاقة تأخذ شكلاً أكثر جدية.

تمت الخطبة بينهما في يوم الحب الموافق 14 من فبراير 2019، وأنجبا ابنتهما في أغسطس 2020.

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