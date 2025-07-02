صدمة نجوم الغناء بعد وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 01:21 مساءً - صدمة شديدة، أصابت نجوم الأغنية الشعبية في مصر، بعد الرحيل المفاجئ للمطرب أحمد عامر، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، ومن المُقرر تشييع جثمانه من مسقط رأسه، في مدينة سمنود بالمحلة الكبرى، عقب صلاة الظهر، وسط حضور كبير من جمهوره ومحبيه.

عددٌ كبير من نجوم الغناء، حرصوا على نعي أحمد عامر، بعد مسيرة غنائية ممتدة لأكثر من 20 عامًا، انطلقت من الأقاليم امتدادًا لأكبر الفنادق بالقاهرة، وقدّم طوال رحلته عددًا من الأغاني الشعبية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تاركًا خلفه مسيرة وسيرة مميزة أيضًا، حيث لم ينجرف يومًا وراء الخلافات والمشاكل، أو افتعال أزمات بهدف إثارة الجدل وتصدر التريند.

نعي النجوم والمشاهير بعد وفاة أحمد عامر

ونعى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، المطرب الراحل، قائلًا عبر حسابه على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راچعون، توفي إلي رحمة الله الشاب الخلوق المحترم الفنان أحمد عامر.. الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، ربنا يصبر أهلك وأسرتك".

رضا البحراوي يلغي حفلاته بالساحل الشمالي

ويُعد الفنان رضا البحراوي، واحدًا من أبرز المطربين الذين ودّعوا المطرب أحمد عامر بكلماتٍ مؤثرة، فيما أعلن عن تأجيل ارتباطاته الفنية بشكلٍ مؤقت، حدادًا على المطرب الراحل، حيث كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان “أحمد عامر” اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش"، متابعًا "وبسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حداداً على روح اخويا أحمد عامر.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه.. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

سعد الصغير: مات في عز شبابه

وكتب سعد الصغير: "أخويا المحترم أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم أمين يارب العالمين.. ربنا يرحمك يارب.. هتبقى في مكان أحسن، ولسه في عز شبابك، بس ربنا بيحبك، وأكيد شايلك حاجة حلوة.. اللهم أمين.. في الجنة يا حبيبي".

طارق الشيخ: قلبي وجعني بسبب وفاة أحمد عامر

المطرب طارق الشيخ، أعرب عن مدى حزنه وألمه إثر رحيل أحمد عامر، قائلًا: "والله العظيم وجعت قلبي عليك يا أحمد، كنت معاك من قلبي والله العظيم، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا وحبيبي أحمد عامر في ذمة الله.. برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

فيما كتب أحمد شيبة، "البقاء لله والدوام لله، في وفاة أخويا وصاحبي الغالي أحمد عامر، ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يارا محمد تصاب بصدمة

وأعربت المطربة يارا محمد، عن صدمتها من رحيل أحمد عامر، كون تجمعها علاقة صداقة به منذ أكثر من 20 عامًا، قائلة: "يا عم مش هينفع.. ده أنت كاتبني عندك (أختى نصى الحلو) مش هينفع تسبني كده.. مين هيطمن عليّا كل شوية وأنا تعبانة، ويقولى: أنا وأنتى عندنا نفس التعب، وتقعد تقويني وتهزر معايا.. وتقولى أنضف قلب شوفته أختى.. أنا قلبي وجعني عليك أوی یا أحمد.. عِشرة 20 سنة يا حبيبي.. متتعزش على اللي خلقك.. بس مكنتش متخيلة الصدمة دى.. ربنا يصبر كل قلب بيحبك من قلبه بجد"

دعوات بحذف أغاني أحمد عامر

مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، والذي سبق وقدّم أكثر من ديو غنائي مع أحمد عامر، دعا زملاءه بالوسط إلى حذف كل أغانيه من "يوتيوب"، قائلًا: "تم حذف جميع أغاني أخويا أحمد عامر من على قناتي.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. نتمنى من كل صحاب شركات الإنتاج وكل حد عمل ديو مع أحمد يمسح الأغاني بتاعته، وربنا يرحمنا برحمته الواسعه ويغفر لنا جميعًا".

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