رسالة خاصة من أنغام لجمهورها بعد أزمتها الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 01:21 مساءً - تصدرت الفنانة أنغام الترند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن مرورها بوعكة صحية مؤخراً، وإعلان استيائها من الزج باسمها في أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وتوجيه الاتهامات لها بأنها السبب وراء الحملات التي هاجمت شيرين بعد حفلها الأخير في ختام مهرجان موازين بالمغرب.

رسالة أنغام لجمهورها

وجهت أنغام رسالة لجمهورها ومحبيها، وطالبت من الجميع عدم مقارنتها بأي فنانة أخرى، وقالت أن الجمهور الذي يحبها من المفترض أن يحبها لنفسها فقط ولا يضعها في مقارنه مع غيرها ولا يقلل من شأن أي فنان لأجلها لأن ذلك غير مقبول بالنسبة لها ويضعها في موقف حرج.

تحدثت أنغام لجمهورها الذي يدافع عنها دائماً وطالبتهم بالدعاء لها، وعدم مقارنتها مع غيرها سواء بالسلب أو الإيجاب، لأن البعض يعتقد أن أنغام هي من قامت بتحريضهم على هذا التصرف مما يجعلها في موقف حرج.

يُشار إلى أن أنغام رفضت الشائعات المتداولة مؤخراً كونها طرف في أزمة شيرين بعد الوهاب الأخيرة وقالت: "إيه علاقتي أنا باللي حصل مع شرين في الحفلة؟ يعني هي صدفة إن أنا في المستشفى وحتى لو كنت في البيت أو أي مكان بشتغل فأنا مالي ودي مش أول مرة، ولكن هذه المرة كانت كبيرة، وأنا تحملت 3 أو 4 سنوات من التلقيح ليس من الجمهور فقط، ولكن حتى منها شخصياً وعمري ما علقت، وزعلت بيني وبين نفس وعذرتها كتير وأغلقت الموضوع تماماً، إنما توصل أن يتم توجيه الجمهور والرأي العام ناحية أنغام بأنها تدبر مؤامرات وتشن حملات على زميلة وأصبحت شيطانة".

أزمة صحية مفاجئة

الجدير بالذكر أنتمر بوعكة صحية مفاجأة ورفضت الكشف عن تفاصيلها وقالت: "أنا تعبت فجأة أثناء جلوسى في المنزل يوم الأربعاء الماضي، ودخلت المستشفى بعد ذلك بيومين وتحديداً السبت الماضي، وكنت فاكرة أني هروح أتناول بعض المسكنات وينتهى الموضوع ولكن ما حدث أن الأمر تطلب بقائي في المستشفى، والحمد لله الموضوع إن شاء الله بسيط ولكن يحتاج استشارات كثيرة وصبر طويل".

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