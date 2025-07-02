حمو بيكا يحذف أغانية مع أحمد عامر بعد رحيله الصادم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 01:21 مساءً - تأثر عدد كبير من نجوم الوسط الغنائي برحيل الفنان الشاب أحمد عامر بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء نتج عنها رحيله داخل المستشفى.

حمو بيكا يحذف أغانيه

تأثر حمو بيكا بخبر رحيله المفاجىء وكتب منشور نعاه فيه، وبعدها بدقائق قليلة نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على فيس بوك وفاجأ الجمهور بخبر حذف كل الأغاني التي جمعتهما، قالفي منشوره: "تم حذف جميع أغاني اخويامن علي قناتي ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، نتمني من كل صحاب شركات الانتاج وكل حد عمل ديو مع احمد يمسح الاغاني بتاعته وربنا يرحمنا برحمته الواسعه ويغفرلنا جميعا ".

تفاعل الجمهور مع هذا المنشور وحرص عدد كبير منهم على الدعاء للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة.

أعلن الأصدقاء المقربين من أحمد عامر أنه سيتم صلاة الجنازة وتشييع الجثمان عقب صلاة الظهر من أحد مساجد محافظة الغربية التي تعتبر مسقط رأسه.

أشهر أغانيه

الجدير بالذكر أنه على الرغم من مشوارالفني القصير، لكنه استطاع أن يحقق نجاح جماهيري لافت، و كان له بصمة وتأثير واضح في الساحة الفنية وترك بصمة خاصة بصوته وأدائه المميز، ومن أبرز أغانيه "مبقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش"، و"فين يوجعك".

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