فرقة BTS تعود بألبوم جديد وجولة عالمية في 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 01:21 مساءً - شاركت فرقة البوب الكورية الشهيرة عالمياً BTS بخبر سار لكل جمهورها ومحبيها، حيث قررت الفرقة العودة مجدداً للساحة الغنائية والجولات الموسيقية، وذلك بعد فترة من الانشغال بالأعمال الفردية والخدمة العسكرية لعدد من أعضائها.

BTS تحمس الجمهور بعودتها في مشاريع جديدة

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في أول بثٍ مباشر منذ ما يقرب من 3 سنوات، شاهده أكثر من 7.3 مليون معجب، أعلنت فرقة البوب أن ألبومهم القادم سيصدر في ربيع 2026، على أن يبدأ التسجيل هذا الشهر.

وقد أكد الأعضاء الـ7 للفرقة وهم جين (32 عاماً)، وشوقا (32 عاماً)، وجيه-هوب (31 عاماً)، وآر إم (30 عاماً)، وجيمين (29 عاماً)، وف (29 عاماً)، وجونغ كوك (27 عاماً)، على قوتهم كمجموعة، قائلين: "بما أنه ألبوم جماعي، فسيعكس أفكار كل عضو، نحن نتعامل مع الألبوم بالعقلية نفسها التي كانت لدينا عندما بدأنا"، وأكدت الفرقة أيضاً أنه سيكون هناك جولة غنائية بعد إصدار الألبوم، قائلين للمشاهدين، "آمل أن تكونوا متحمسين مثلنا".

كما شارك أعضاء الفرقة تحديثات حول جولاتهم الفردية ومشاريعهم حتى نهاية عام 2025، بما في ذلك العروض الحية لـ جين، حيث أشادوا بها قائلين: "كان عرضاً لا يستطيع تقديمه إلا جين". كما أبدوا ثقتهم بأداء جايهوب الرئيس المرتقب في مهرجان لولابالوزا برلين.

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توقف فرقة BTS لفترة

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توقفت فرقة BTS لفترة وذلك بسبب خدمة أعضائها في القوات المسلحة لجمهورية كوريا، وهو شرط إلزامي لجميع الرجال في البلاد، ومع إكمال جميع الأعضاء خدمتهم الإلزامية، أصبحت الفرقة الآن حرة في استعادة هيمنتها على عالم الموسيقى.

فرقة BTS.. هكذا تأسست وانطلقت

تأسست فرقة الكيبوب "BTS" عام 2013، وسرعان ما اكتسبت شهرة واسعة حتى انطلقت للعالمية عام 2017، وذلك بفضل أغانيها الناجحة مثل "MIC DROP" و"DNA"، في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، تصدرت ست أغاني للفرقة قائمة بيلبورد هوت 100، مما رسّخ مكانتها كواحدة من أنجح فرق الكيبوب على الإطلاق، منذ توقف الفرقة، واصل كل عضو مسيرته الفنية المنفردة، ورغم أن الأعضاء أصدروا أعمالاً خلال فترة نشاط فرقة BTS، إلا أن هذه الفترة أتاحت لهم فرصة ازدهار توجهاتهم الجديدة، بين عامي 2022 و2025، أصدر كل عضو في الفرقة ألبوماً منفرداً واحداً على الأقل خلال فترة توقفهم.

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