ثراء جبيل تعلن حملها: معجزتنا الصغيرة في الطريق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 01:21 مساءً - أعلنت الفنانة ثراء جبيل لجمهورها ومحبيها خبر حملها، وانتظارها لمولودها الأول خلال الفترة المقبلة.

حمل ثراء جبيل

شاركتجمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" بعدد من الصور التي ظهرت فيها بعلامات الحمل وهي واضحة عليها، وعلقت قائلة: "معجزتنا الصغيرة في الطريق.. الخطوات الأولى نحو الأمومة"، في إشارة منها لقرب موعد ولاددتها.

وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصور وقدموا لها العديد من التهاني والأمنيات الخاصة باستقرار حياتها الشخصية وميلاد طفل بحالة جيدة، وطالبها البعض بنشر فيديو عن نوع الجنين والطريقة التي استقبل بها زوجها مختار الديناري خبر حملها، ومن المتوقع أن تشارك ثراء جمهورها خلال الفترة القادمة بالمزيد من الصور والتفاصيل.

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الجدير بالذكر أنه في ديسمبر 2023، احتفلت الفنانة ثراء جبيل بزفافها على الفنان مختار الديناري، حيث نشرت عدداً من الصور على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستغرام، وتميز الحفل بأجواء هادئة وتواجد فيه عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

العتاولة أحدث أعمالها

يُشار إلى أن ثراء جبيل شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "العتاولة 2"، وأكدت أنها كانت تشعر بالقلق من مقارنة الجمهور بينها وبين الفنانة نهى عابدين التي قدمت دور مميز خلال الموسم الأول من العمل من خلال شخصية "ديحة"، وأوضحت أن شخصية "جيجي" تختلف بشكل كاملٍ عن شخصية "ديحة" في الجزء الأول وليست امتدادًا لها.

مسلسل "العتاولة" حقق نجاحاً جماهيرياً لافت في رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، ويشارك ببطولة المسلسل كل من: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.

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