وفاة مفاجئة لـ أحمد عامر.. وحمو بيكا يدعو لحذف أغانيه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 01:21 مساءً - غيّب الموت عن عالمنا، المطرب الشعبي أحمد عامر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، الأمر الذي تسبب في صدمة بالغة بين أصدقاءه وجمهوره، إثر الرحيل المفاجئ، بالتزامن مع توهجه الفني.

موعد ومكان جنازة أحمد عامر

رضا البحراوي يوقف نشاطه الغنائي حدادًا على أحمد عامر

شهدت الساعات الأخيرة في حياة المطربالإصابة بأزمة صحية مفاجأة، وتقرر نقله إلى إحدى المستشفيات، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، الأمر الذي سبب صدمة لفرقته الغنائية وكل محبيه، ومن المُقرر تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر من أحد مساجد محافظة الغربية.وأعلن خبر الوفاة، صديقه المطرب الشعبي رضا البحراوي، الذي أعلن عن وقف نشاطه الغنائي لعدة أيام حدادًا على وفاة، حيث كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان أحمد عامر، اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش"، متابعًا "وبسبب الخبر الأليم ده،تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حداداً على روح اخويا أحمد عامر.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه.. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كما دعا حمو بيكا زملاءه بالوسط الغنائي الشعبي، لحذف أغاني أحمد عامر من منصات الموسيقى المختلفة، حيث كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "تم حذف جميع أغاني اخويا احمد عامر من علي قناتي، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، نتمني من كل صحاب شركات الانتاج وكل حد عمل ديو مع احمد يمسح الاغاني بتاعته وربنا يرحمنا برحمته الواسعه ويغفرلنا جميعا".

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