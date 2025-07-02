هذا ما قالته دنيا عن صحة والدها صلاح عبدالله

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله العرض الأول لفيلم "في عز الضهر" في مصر.

دنيا وفي لقاء مع موقعنا تحدثت عن العمل وفريقه، ووجهت رسالة لبطله الممثل العالمي مينا مسعود.

كما تحدثت دنيا عن علاقتها بوالدها الممثل القدير صلاح عبدالله، وردت على تساؤلات الناس عن صحته.

وأيضاً ردت دنيا على سؤال حوال إذا كان من الممكن أن تدخل مجال التمثيل، وإذا كان من الممكن يكون لها واسطة في المجال من قبل والدها.

وتحدثت دنيا عن الدور الذي تحب أن تلعبه أمام والدها، وعن النصائح التي وجهها لها.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

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