عيد صوفيا فيرغارا يتحوّل إلى مهرجان نجوم.. مفاجآت وأجواء ساحرة في قلب البحر

ميرنا وليد - بيروت - النجمة صوفيا فيرغارا لا تضيع وقتًا في الدخول بأجواء موسم عيد ميلادها.

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نجمة مسلسل Modern Family، التي ستبلغ عامها الـ53 في 10 تموز/يوليو، بدأت احتفالاتها مبكرًا بأسلوب النجوم الحقيقي، من خلال انضمامها إلى رحلة بحرية فاخرة في البحر الأبيض المتوسط على متن سفينة "لومينارا" الفاخرة التابعة لمجموعة يخوت الريتز كارلتون. وكما قد تتوقع، كانت الرحلة مليئة بالنجوم.

أبحرت السفينة من موناكو، مع محطات في كان، وكالفي، وبورتوفينو وغيرها، وانضم إلى الرحلة عدد مذهل من المشاهير، من بينهم ريكي مارتن، ناعومي كامبل، أنيتا، ستينغ، أليشيا سيلفرستون، وجي بالفين، ولؤي علامة.

جي بالفين شارك صورًا ومقاطع فيديو من أجواء الرحلة، التقط خلالها مشاهد لريكي مارتن وهو يتحدث مع المجموعة، حيث بدا الجميع يضحكون ويقضون أوقاتًا ممتعة.

الاحتفالات الفخمة تخللتها مفاجأتان غنائيتان، حيث قدم ستينغ أداءً مباشرًا لأغنيته الكلاسيكية Every Breath You Take، في حين أشعل جي بالفين الأجواء بأشهر أغانيه التي جعلت الجميع يرقصون تحت سماء البحر المتوسط.

وكان من أبرز لحظات الرحلة، الظهور العلني الأول لأنيتا بعد تعرضها مؤخرًا لأزمة صحية نتيجة عدوى بكتيرية. وقد أثار مظهرها المتجدد الكثير من الجدل عبر الإنترنت حول احتمال خضوعها لعلاجات تجميلية، إلا أنها لم تعلّق على ذلك، واكتفت بالظهور بإطلالة أنيقة بجانب صوفيا.

أظهرت الصور صداقة قوية بين صوفيا وأنيتا، حيث التقطتا عددًا من الصور سويًا. وظهرت صوفيا بفستان مطبوع ضيّق أبرز جمالها، بينما لفت ريكي مارتن الأنظار هو الآخر، عندما ظهر وهو يحتضن صوفيا على حجره في صورة جماعية مرحة، قبل أن يفاجئها لاحقًا هي وجي بالفين على متن السفينة.

انتهت الرحلة البحرية في العاصمة الإيطالية روما، إلا أن احتفالات صوفيا لا يبدو أنها ستتوقف هنا. صديقها المقرب، ميرت ألاس، وثّق أيضًا تفاصيل الرحلة، ونشر لقطات حصرية من داخل طائرة خاصة ومن الحفلات اللاحقة.

ويُذكر أن جي بالفين كان قد دعا صوفيا مؤخرًا إلى احتفال عيد ميلاده في توسكانا، الذي حضره نجوم مثل دادي يانكي ونجم كرة السلة جيمي باتلر.