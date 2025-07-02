ميرنا وليد - بيروت - نشرت خبيرة التجميل سارة الودعاني عبر حسابها الخاص مقطع فيديو لوالدها يُظهر تأثره حين استرجاعه ذكرياته في داره، اذ لم يتمالك نفسه ودار وجهه من أمام الكاميرا، وقد لاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا.
وكانت تحدثت سارة الودعاني، عن أغرب موقف حصل معها، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "أغرب موقف! نطلع ومعي عيالي، وسكرة مسجّلة في السيستم حق الغرف مع الناني حقت سليمان، قالوا لا ما نطلعك معاها! أقولهم أنا أمها! قالوا لا، إلا الناني توقّع موافقة إنها تسمح لك تاخذين البنت".
كانت هذه تفاصيل خبر والد سارة الودعاني بفيديو مؤثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.