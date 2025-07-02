والد سارة الودعاني بفيديو مؤثر

ميرنا وليد - بيروت - نشرت خبيرة التجميل سارة الودعاني عبر حسابها الخاص مقطع فيديو لوالدها يُظهر تأثره حين استرجاعه ذكرياته في داره، اذ لم يتمالك نفسه ودار وجهه من أمام الكاميرا، وقد لاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا.



وكانت تحدثت سارة الودعاني، عن أغرب موقف حصل معها، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "أغرب موقف! نطلع ومعي عيالي، وسكرة مسجّلة في السيستم حق الغرف مع الناني حقت سليمان، قالوا لا ما نطلعك معاها! أقولهم أنا أمها! قالوا لا، إلا الناني توقّع موافقة إنها تسمح لك تاخذين البنت".

