أحمد عامر يرحل عن عالمنا بعد ساعات من استغاثته

ميرنا وليد - بيروت - رحل صباح اليوم الأربعاء الفنان المصري الشاب أحمد عامر، إثر تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل.

وكان عامر قد أعلن بنفسه عن تدهور حالته الصحية، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أشار فيه إلى إلغاء جميع ارتباطاته الفنية بسبب وعكة طارئة، مؤكداً نيّته استئناف نشاطه الفني فور خروجه من المستشفى، لكن وبعد ساعات قليلة فقط، أعلن الفنان الشعبي رضا البحراوي نبأ وفاته المفاجئة، في منشور قال فيه :"إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك."

ولم يُفصح البحراوي عن طبيعة الأزمة الصحية التي أودت بحياة عامر، غير أن خبر الوفاة أحدث صدمة واسعة في أوساط الفن والغناء الشعبي، حيث عبّر العديد من الفنانين والمتابعين عن حزنهم لرحيله.

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