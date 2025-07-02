تماثيل صغيرة تشبهه.. الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلق عطرين جديدين

ميرنا وليد - بيروت - أضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العطور إلى قائمة المنتجات التي تحمل اسمه، ما أثار مجددًا تساؤلات حول استغلاله لمنصبه السياسي في الترويج لأعماله التجارية التي تعود بالفائدة عليه وعلى عائلته.



وأعلن ترامب عن إطلاق عطرين جديدين للرجال والنساء يحملان علامته التجارية.

وكتب عبر منصته الخاصة يوم الإثنين: "عطرا ترامب أصبحا متاحين الآن. يحملان اسمي "فيكتوري 45" و"فيكتوري 47"، تعبيرًا عن النصر والقوة والنجاح".

ويأتي العطر الرجالي في عبوة سوداء مزينة بكتابات ذهبية، بينما يُعرض العطر النسائي في علبة حمراء بحروف ذهبية أيضًا، ويشبه تصميم العلب تماثيل صغيرة لترامب.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة عبر السوشيال ميديا، إذ وصف البعض الأمر بأنه شكل من أشكال الفساد العلني.