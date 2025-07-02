شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عامر في آخر تصريح لـ الخليج 365 قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجع الوسط الغنائي الشعبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بخبر وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أودت بحياته.

وكانت الصفحة الرسمية للفنان على "فيس بوك" قد نشرت قبل وفاته بساعات قليلة منشوراً جاء فيه: "بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة، دعواتكم بالشفاء العاجل"، في إشارة إلى تدهور حالته الصحية دون توضيح التفاصيل.

في آخر له عبر تصريح لـ ”الخليج 365”، قبل رحيله عبّر المطرب الشعبي أحمد عامر عن امتنانه وسعادته بنجاح الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني، مؤكدًا حرصه الدائم على أن تكون كلماته قريبة من نبض الناس.

وقال عامر:"سعيد جدًا بردود الفعل على الأغاني اللي قدمتها، وبسعى دايمًا إن يكون اللي بغنيه بيعبر عن حياة الناس، سواء في لحظات الفرح أو وقت الأزمات. دي رسالتي كمطرب شعبي.".

كان عانى المطرب الراحل أحمد عامر قبل وفاته من أزمة صحية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية له على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك قبل وفاته بساعتين، وقالت: "بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة، دعواتكم بالشفاء العاجل".