شكرا لقرائتكم خبر عن عبر عن هموم البسطاء فى أغانية.. مشوار المطرب الشعبى الراحل أحمد عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجع الوسط الفني والمحبون برحيل الفنان الشعبي أحمد عامر، الذي وافته المنية اليوم تعرف على مشوار الفنان الشعبى الراحل وأهم أغانيه .

يعد أحمد عامر أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر، حيث نجح من خلال كلماته البسيطة وألحانه المميزة في التعبير عن هموم الناس البسطاء، فكانت أغانيه مثل "مبقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" بمثابة صوت للشارع المصري، لاقت انتشارًا واسعًا.



من بين أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا:

"مبقتش مستغرب" (2018) – وتناولت خيبات الأمل في الحياة.

"الكل خاب" (2019) – عبّرت عن التجارب الإنسانية المؤلمة.

"صحبة بمليون وش" (2020) – كشفت عن خداع العلاقات.

"حكايات زمان" (2021) – أثارت الحنين إلى الماضي.

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات الحزينة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته فى الأغنية الشعبية.

وكان قد توفى الفنان أحمد عامر، فجر اليوم، إثر شعوره بوعكة صحية شديدة تم نقلها على إثرها إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله، ونعى زملاؤه الفقيد، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية