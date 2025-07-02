شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء والان مع تفاصيل الخبر

أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازى الجدل في الساعات الماضية، بعد ظهورها بدون حجاب في أحدث صور نشرتها على حسابها بموقع انستجرام، حيث أطلت بالشعر المجعّد، وعلقت على الصور قائلة: "Hello life"، لتعلن خلغها الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه وتحديداً عام 2017.



امل حجازى بدون الحجاب فى احدث ظهور

ويأتي خلع أمل حجازى للحجاب بعد عام واحد فقط من تأكيداتها على التزامها به وعدم نيتها التخلى عنه وذلك بعدما ظهرت في فيديو بأحد المولات من دون الحجاب تؤدي أغنيتها زمان في فبراير 2024 ووقتها أكدت خلال تغريدة على موقع اكس قائلة:" "إلى كل من يهمه الأمر، أنا لم أخلع أخلاقى ولم أخلع شرفى ولم أخلع قربى وحبى لله ولم أخلع إنسانيتى مع الفقير والمحتاج والمريض".

وأضافت أمل حجازى: "ولم أخلع مبادئى التى أفتخر بها والحمد لله، ولم أخلع حشمتى وهذا هو دينى وهذا ما طلبه الله منا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر، مع حبي واحترامي اقتضى التوضيح".



امل حجازى

يُذكر أن أمل حجازي ارتدت الحجاب وأعلنت اعتزالها الغناء في عام 2017 من خلال بيان جاء فيه: "أخيراً يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين، منذ سنوات وأنا داخلى يتألم بين الفن الذي كنت أعشقه ولم أكن أمارسه كمهنة بل كهواية، وبين الدين على الرغم من أننى كنت قريبة داخلياً من الله عزّ وجل. ولكن بينى وبين نفسى كنت أعيش هذا الصراع".

وأضافت أمل حجازى فى بيانها:"كنت أطلب من الله دائماً الهداية الكاملة، وأنا لا أنتقص من مهنة الفن أو الفنانين، فهناك طبعاً الفن المحترم وفنانون محترمون كثر، ولكنني أتكلم عن ذاتي، فالآن أشعر أنني فى عالم آخر وسعيدة كل السعادة به وسيكون لي بإذن الله إطلالات قريبة بشكل آخر، أردت اليوم أن اعلن اعتزالى هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب".

وتابعت أمل حجازى:"شكراً لكل شخص كان يحب فنى والذى يحبنى حقاً هو من يتمنى لى السعادة الداخلية التى وصلت اليها الآن وهى ليست كأى سعادة مررت بها من قبل. جعلنى الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهدانى وهداكم جميعاً لحب الخير وطريق النور. كان هذا القرار فى يوم عرفة، الحمد لله على هذه النعمة. أمل حجازى".



الفنانة امل حجازى



امل حجازى بالحجاب



امل حجازي بالحجاب