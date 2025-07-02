شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون أحمد عامر بعد رحيله المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استيقظ الوسط الفني صباح اليوم على نبأ مفجع برحيل الفنان الشعبي الصاعد أحمد عامر، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية. تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة للتعبير عن الحزن، حيث غصت صفحات النجوم بمنشورات النعي والدعاء للراحل الذي كان من الأصوات الواعدة في ساحة المهرجانات، وتميز بأغاني حققت ملايين المشاهدات.

أبرز ردود الفعل الفنية:

حسن شاكوش: "أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، هتوحشنى أووووى يا اخويا، إنا لله وإنا إليه راجعون" حمو بيكا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر فى ذمة الله" سعد الصغير: "اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك.. ربنا يرحمك يا رب هتبقى فى مكان أحسن".

طارق الشيخ: "والله العظيم وجعت قلبى عليك يا أحمد.. أخويا وحبيبى أحمد عامر فى ذمة الله" كما نعاه الفنانون سمسم شهاب ومحمد شاهين واحمد العيسوى وحلمى عبد الباقى وغيرهم.

وكان المطرب رضا البحراوى أعلن وفاة المطرب الشعبى أحمد عامر، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى بفيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم آمين يا رب العالمين".