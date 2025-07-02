شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البحراوى يعلن إلغاء جميع حفلاته حدادًا على رحيل أحمد عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة تعكس عمق العلاقة الوطيدة التى كانت تربطه بالفنان الراحل، أعلن المطرب الشعبى رضا البحراوى إلغاء جميع حفلاته وارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة، حدادًا على رحيل صديقه المقرب أحمد عامر، الذى وافته المنية فجر اليوم.

بوست البحراوى

نعى البحراوى الفنان الراحل عبر منشور مؤثر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، كُتب فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعى أخويا وصديقى الفنان أحمد عامر اللى فارقنا النهارده وسبنا فى وجع كبير ما يتوصفش".

وأضاف: "وبسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حدادًا على روح أخويا أحمد عامر. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه، أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ولاقى منشور البحراوي تفاعلًا كبيرًا من جمهوره ومحبيه، الذين شاركوه مشاعر الحزن، وطالبوا بالدعاء للفنان الراحل، معبرين عن تقديرهم لموقف البحراوي الإنساني والفني.

يُذكر أن الفنان أحمد عامر يُعد أحد أبرز نجوم الغناء الشعبي في مصر، حيث ترك إرثًا فنيًا كبيرًا من الأغاني التي لاقت انتشارًا واسعًا بين الجمهور.