شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ إمام.. صوت الفقراء وأيقونة الأغنية السياسية فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الأربعاء 2 يوليو ميلاد واحد من أهم الشخصيات التى أثرت بأعمالهم سواء فى مصر أو العالم أجمع، الشيخ إمام الذى يوافق اليوم ذكرى ميلاده عام 1918 بقرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة، والذى فقد بصره واستطاع أن يحفظ القرآن كاملاً وغنى أشهر الأغانى التى مازالت محفورة فى ذاكرة الجميع مثل "جيفارا مات".

انتقل إلى القاهرة واستكمل دراسته فى الأزهر الشريف، حيث التقى بالشيخ درويش الحريرى، الذى علمه مبادئ الموسيقى والمواويل، كما تأثر بألحان سيد درويش وزكريا أحمد، تعلم العزف على العود وبدأ يغنى فى الأفراح والمناسبات، وكذا يردد الأناشيد الدينية.

التقى بالشاعر أحمد فؤاد نجم، فشكل الثنائى الأحدث على الساحة الفنية والثقافية، جمعتهم أغانى سياسية واجتماعية موجهة للفقراء والعمال، انتقدوا خلالها السلطة وانتقموا من الواقع القاسى.

ترك الشيخ إمام أكثر من 350 أغنية، من أشهرها: "مصر يامّه يا بهية"، "جيفارا مات"، "إذا الشمس غرقت"، وغيرها، يعد رمزًا للفن المقاوم .

الشيخ إمام ليس مجرد ملحن أو مطرب، بل هو صوت الحرية وذكرى لنضال مباشر ومؤثر، وتعد ذكرى ميلاده فرصة لتجديد علاقتنا بفن المقاومة، والاعتراف بالدور الجوهري الذي لعبه في مصر والعالم العربي.