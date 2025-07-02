شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ألبومات صيف 2025 منافسة لكبار نجوم الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى عمرو دياب ورامى صبرى وتامر حسنى عن إطلاق ألبوماتهم الجديدة فى صيف 2025، ضمن دفعة فنية قوية لهذه الفترة، ومن المقرر أن تتضمن تلك الالبومات أغانى عديدة سيطرحها النجوم بشكل منفرد أو دفعة واحدة بحسب الجدول الزمنى، ويعد الموسم الغنائى من أقوى المواسم الفنية الموسيقية لعام 2025، بفضل التنوع بين الألبومات الكاملة والتعاونات المتبادلة بين أبرز صناع الموسيقى.

أولا.. أطلق عمرو دياب برومو أغنيته الأولى "ابتدينا" من ألبومه المنتظر بنفس الاسم، وهو تعاون مع الملحن عمرو مصطفى والشاعر تامر حسين والتوزيع لعادل حقي، بعد عودة شراكة طويلة غابت نحو 6 سنوات، ومن المتوقع صدور الألبوم بالكامل خلا الأيام المقبلة ويحتوي على نحو 10 أغنيات ضمن خطة طرح تدريجي

ثانيًا.. أعلن رامى صبرى ألبومه الصيفي بعنوان "أنا بحبك أنت"، الذي يشمل عدة أغانى يتعاون فيها مع الشاعر عمرو المصري في 3 أغانٍ درامية، بالإضافة إلى أغنيتين من ألحان عمرو الخضرى بعنواني "بياع" و"غلطان".

ثالثًا.. أعلن النجم تامر حسنى عن طرح ألبومه لينا معاد يوم 10 يوليو المقبل، مع عدد من الشعراء والملحنين مثل أحمد المالكى وعمرو الشاذلى ورامي جمال، بالإضافة إلى عد من الديوهات التي ظهرت ضمن فيلمه "ريستارت".