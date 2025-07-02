نرمين الفقي عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:50 صباحاً - كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن انضمام النجمة نرمين الفقي لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025.

من جهتها أعربت النجمة نرمين الفقي عن تقديرها واعتزازها بانضمامها الي لجنة التحكيم مشددة على أن مشاركتها هذه المرة تختلف عن المشاركات السابقة كونها تأتي في مهرجان سينمائي خاص بأفلام صُناعها من الشباب وتتناول قضايا خاصة بهم.

نرمين الفقي: المهرجان نافذة سينمائية شابة لصناع الأفلام

موضحة أن المهرجان جاء كنافذة سينمائية شابة لصناع الأفلام من المواهب وللتجارب الجديدة والواعدة وللجمهور العاشق لفن السينما.. وأنها تابعت نجاح دورته الأولى والثانية باهتمام بالغ.

وأضافت: أنها متشوقة لمشاهدة أفلام المسابقة الدولية والتي تتضمن أفلاماً مختلفة من دول العالم تنتمي لمدارس سينمائية غير معتاد مشاهدتها في دور العرض التجاربة.

مشددة على أن السينمائيين الشباب أثبتوا أنفسهم ونجحوا في فرض موهبتهم في أكبر المهرجانات الدولية مثل كان وبرلين وفينيسيا.

أشارت نرمين الفقي إلى أن أهم الجوائز التي حققتها السينما المصرية مؤخرا جاءت من خلال أفلام صُناعها من الشباب.

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من جانبه رحب السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان بانضمام النجمة نرمين الفقي للجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة بالمهرجان مشدداً على أن تواجدها يمثل إضافة فنية كبيرة هذا العام.

لافتاً إلى أن اللجنة ستضم عدد من كبار المبدعين في مجال صناعة الفيلم من ممثلين ومخرجين عالميين ومصورين وموسيقيين وغيرهم.

موضحا أن فعاليات المهرجان هذا العام تشهد اختلافا في الشكل والمضمون وعلى مستوي مشاركات الأفلام وفي لجان التحكيم وضيوف المهرجان من نجوم وصُناع السينما العرب والأجانب.

عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر والهيئة العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة مصر الخير ونقابة المهن السينمائية والإتحاد العام للفنانين العرب، وتعقد دورته الثالثة في الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر2025 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.

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