زوجة رامى جمال تدعمه بعد طرح ألبوم محسبتهاش: فنان استثنائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:50 صباحاً - حرصت ناريمان زوجة المطرب رامي جمال على دعم زوجها بعد إطلاقه أحدث ألبوماته الغنائية "محسبتهاش" أمس الثلاثاء على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، بعد أشهر من التأجيل، ولا سيما أنه كان منتظراً طرحه في يناير الماضي ولكن تغير موعده إلى الصيف، حيث اعتادت ناريمان دعم زوجها مع كل أغنية وألبوم يقدمه.

ناريمان عن زوجها رامي جمال: فنان استثنائي

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ونشرتصورتين تجمعها بزوجها رامي جمال، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستغرام، وأشادت بزوجها وما يقدمه من أعمال غنائية متمنية له التوفيق، قائلة: "فنان استثنائي. بتقدم فن مختلف يليق بيك وبالناس اللي بتحبك وأنا مستنياك تكسر الدنيا إن شاء الله وتوصل لأكتر ما بتتمنى، بالتوفيق يا رب".

يمكنكِ قراءة: أغاني صيف 2025.. نجوم الصف الأول يشعلون المنافسةألبوم "محسبتهاش" يتكون من 15 أغنية هي: "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، " يا جمالك"، " كأنه مجاش"، "مش لاقيكي"، "زي الخطاف" دويتو مع المطرب التونسي نوردو، "غبت ليه"، "مالي بس"، "هات حضن"، ماطلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بعدك أذاني"، "روحي عليك بتنادي"، "تيجي نرجع"، "قبلت التحدي" دويتو مع النجم حمزة نمرة.

أسماء صناع ألبوم "محسبتهاش"

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يتعاونفي ألبوم "محسبتهاش" مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار منهم: أحمد المالكي، أحمد عبد السلام، وسام عبد المنعم، بلال سرور، أحمد أمين، إيهاب عبد العظيم، سامر أبو طالب، محمد ياسر، كما يشاركبنفسه في تلحين بعض أغاني الألبوم، وهذا ما اعتادهفي ألبوماته، خاصةً أنه ملحن في الأساس قبل احترافه الغناء.

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وكان رامي جمال قد أعلن في يناير الماضي، عن تأجيل طرح الألبوم، إلى ما بعد شهر رمضان 2025، حيث قال عبر حسابه على منصة الصور والفيديوهات "إنستغرام": "حبايبي الغاليين، كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة، بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت إن شهرين بالظبط ورمضان جي، ربنا يبلغنا وإياكم رمضان، فقلت أنا عاوز وقت مناسب".

وأضاف رامي جمال: "شفت أن العيد يُعتبر بداية الصيف ووقت جميل أن الألبوم يلحق يتسمع، وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت، فمنها أريح شوية وأركز شوية، وبالمرة أوحشكم شوية. قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة أكتر ولا فرحانة أكتر ولا نص ونص".

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