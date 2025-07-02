أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:50 صباحاً - احتفل القائمون على فيلم "أحمد وأحمد" بالعرض الخاص في إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر وذلك بحضور أبطال وصناع الفيلم، وكذلك عدد من الضيوف الذين حرصوا على التواجد ومشاهدة العرض الأول للفيلم وتهنئة صناعه على طرحه رسمياً في صالات السينما، حيث انطلق الفيلم رسمياً بدءاً من صباح اليوم الأربعاء 2 يوليو.

أبرز حضور العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"

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شهد العرض الخاص حضور أبطال وصناع الفيلم وعلى رأسهم أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، غادة عبد الرازق، حاتم صلاح، المخرج أحمد نادر جلال، المنتج أحمد بدوي، بجانب عدد من النجوم الذين حضروا لمشاهدة الفيلم من بينهم عمرو سعد، باسم سمرة، محمد ثروت وزوجته، محمد أنور، المخرج مجدي الهواري وزوجته الاستايلست دنيا عبد المعبود، تامر فرج وزوجته، هلا السعيد، سينتيا خليفة، يوسف رأفت، وكريمة منصور.

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ومن أبرز مشاهد العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، اصطحاب أحمد السقا لنجليه ياسين وحمزة لمشاهدة الفيلم، حيث يحرصان على التواجد بجانب والدهما لدعمه في أعماله الجديدة، كما تواجد عدد من نجوم الرياضة أبرزهم أحمد حسن لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق، مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي، وشقيقه محمد شوبير.

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة وجيهان الشماشرجي رقيقة

وخطفت الفنانة غادة عبدالرازق، الأنظار بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بـ لوك جديد من خلال شعر قصير وتسريحة مختلفة، إلى جانب لمسات ميك آب جريئة أضفت على حضورها طابعاً لافتاً، فيما ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة رقيقة وجذابة مرتدية توب أبيض مع بنطلون أسود، وتفاعلت جيهان مع المصورين والتقطت العديد من الصور الفوتوغرافية.

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قصة فيلم "أحمد وأحمد"

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تدور أحداثفي إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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