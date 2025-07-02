اتهامات وظلم.. أنغام ترد على أزمة شيرين وتبكي على الهواء: كفاية حقد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت النجمة المصرية أنغام عن صمتها في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، وذلك للردّ على الاتهامات التي طالتها مؤخرًا بشأن تدبير حملات هجوم على الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد حفلها الأخير في ختام مهرجان “موازين” بالمغرب.

أنغام: “لست مثيرة للمشاكل… وبحترم الكل”

في بداية حديثها، أوضحت أنغام أنها ليست من الأشخاص الذين يفضلون الدخول في مهاترات، قائلة: “أنا مش شخصية بترد على الشائعات، بس اللي يعرفني يعرف إنّي مش مثيرة للمشاكل، وبحب شغلي وجمهوري، حتى اللي ما بيحبني باحترمه.”

وأضافت أنها تعرّضت لحملة تجريح شديدة، مؤكدة أنها كانت في المستشفى تتلقى العلاج، وفوجئت بوابل من الشتائم والاتهامات على مواقع التواصل، بالرغم من عدم علاقتها بالأزمة: “أنا في المستشفى، تعبانة، وفجأة ألاقي شتائم وأتهامات… هو فين الضمير؟ ليه كل ده؟”

أنغام: “حاولوا يشيطنوني ويوجهوا الرأي العام ضدي”

أشارت أنغام إلى أن هناك جهات معيّنة، منها من وصفتهم بـ”المنتفعين”، حاولت إقحام اسمها في أزمة شيرين وتحريض الجمهور ضدها: “أنا مالي ومال اللي حصل مع شيرين؟ الناس بقت بتحاول تزرع كره وضغينة بيني وبينها من سنين، وتوجيه الجمهور ضدي بالشكل ده حرام وعيب.”

وتابعت: “أنا اتحملت 3 أو 4 سنين من التلميحات، حتى منها شخصياً، وسكت… لكن المرة دي حجم الظلم كبير أوي.”

“كل واحد بيدافع عن شيرين عشان مصلحته… يبعد عني”

وجهت أنغام رسالة حادة إلى من حول شيرين، قائلة: “كل اللي بيدافعوا عنها لمصلحتهم الشخصية، ابعدوا عني وعن اسمي… حبّوها زي ما تحبوا، خُدوا منها اللي عايزينه، بس مش على حسابي.”

أنغام: “رفعت قضية… وتعبت نفسياً”

أكدت أنغام أنها بدأت بالفعل اتخاذ خطوات قانونية، حيث رفعت دعوى على أحد الأشخاص الذي كتب تغريدة مسيئة بحقها، وأعلنت أنها لن تتهاون بعد الآن: “أنا مش بهدّد، لكن ده حقي. اللي هيغلط فيا تاني مش هسكت.”

وفي نهاية المداخلة، انهارت أنغام باكية وقالت: “كفاية… حرام الظلم ده، كفاية حقد وكره… سيبوني في حالي، محدش له دعوة بنيّتي.”

مداخلة عاطفية مؤثّرة أعادت تسليط الضوء على الضغوط التي يتعرّض لها الفنانون في ظل الحملات الإلكترونية، وسلطت الضوء أيضًا على حساسية العلاقات بين النجوم داخل الوسط الفني.