باريش أردوتش يرقص مع زوجته.. وهاندا أرتشيل تردّ بحزم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل تداول أنباء عن وجود خلافات بين النجم التركي باريش أردوتش وزوجته جوبسي أوزاي بسبب مشاهده الجريئة مع الفنانة هاندا أرتشيل في مسلسله الجديد “تذكّر الحب”، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يضع حدًّا لكل الشائعات.

وظهر أردوتش في الفيديو وهو يرقص برومانسية وانسجام مع زوجته في أجواء مريحة، غير آبهين بالأخبار المنتشرة، ما اعتبره جمهورهما دليلًا على متانة علاقتهما واستمراريتها رغم كل ما يُقال. ولاقى المقطع تفاعلاً واسعًا من محبّي الثنائي الذين شددوا على أن الحب بينهما أقوى من أي شائعة.

وفي السياق نفسه، ردّت النجمة التركية هاندا أرتشيل على الشائعات التي طالتها خلال حضورها حفل زفاف الممثل فياض شريف أوغلو، وقالت: “هذه الأمور لا تستحق حتى الحديث عنها. ما يجب أن نركّز عليه هو أننا قدّمنا عملًا جميلًا يعرّف العالم ببلدنا. لماذا الحديث عن مشاهد جريئة؟”.

كما نفت أرتشيل وجود أي أزمة في علاقتها العاطفية من خلال مجموعة صور نشرتها من عطلتها الصيفية برفقة حبيبها، ظهرت فيها على البحر في أجواء رومانسية، واضعة حدًا لكل الأخبار المتداولة عن توتر العلاقة بسبب دورها في المسلسل.