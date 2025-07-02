طبيب شيرين يكشف مفاجأة عن حالتها الصحية في “موازين”.. غنّت رغم الألم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية، بعد الجدل الذي أثاره ظهورها في حفل ختام “مهرجان موازين” بالمغرب في دورته العشرين، مؤكداً أنها تعرّضت لوعكة صحية صباح يوم الحفل.

وكتب عبد المقصود عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “شيرين كانت في حالة ممتازة عند سفرها إلى المغرب قبل الحفل بيومين، وكانت في قمة السعادة لمشاركتها في مهرجان موازين، لكنها صباح يوم الحفل أصيبت بأزمة صحية متزامنة مع نزلة معوية، ما استدعى تدخل أطباء مغاربة نصحوها بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها رفضت حباً واحتراماً لجمهورها، وغنّت رغم الإجهاد الشديد”.

وأضاف الطبيب: “لم أحضر الحفل، لكن بحسب ما أبلغني به المايسترو وقائد الفرقة الموسيقية، فإن شيرين قدّمت أداءً مميزاً وغنّت 23 أغنية لايف على مدار ساعتين وربع، وأسعدت جمهورها رغم ظروفها الصحية”.

وفيما أُشيع أن شيرين قررت تقديم الحفل “بلاي باك” بسبب خلاف مادي، نفى مصدر من إدارة “موازين” ذلك، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي خلاف على الأجر، وأن شيرين كانت تخضع لعلاج طبي في الفندق قبل يومين من الحفل، ما دفعها للغناء في ظروف استثنائية.

واختتم عبد المقصود رسالته بدعوة الجمهور لدعم شيرين قائلاً: “شيرين هي صوت مصر الذي يعشقه الجمهور.. ساعدوها، شجّعوها، وساندوها”.