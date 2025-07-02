مسلم يعتذر من نقيب الموسيقيين.. والأخير: “مش فارقلي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّم مغنّي المهرجانات مسلم اعتذاراً رسمياً إلى نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، بعد الأزمة التي نشبت بينهما إثر قرار إيقافه عن الغناء، واتهامه للنقابة بعدم مراعاة حالته الصحية وعدم استدعائه قبل إصدار القرار.

وجاء اعتذار مسلم عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابه في “إنستغرام”، حيث ظهر في مقطع فيديو قال فيه: “الفيديو ده بقدّم فيه اعتذاري للنقابة والنقيب مصطفى كامل. لو كنت دعيت عليك أو قلت حاجة فده كان من ضغطي النفسي، لأني كنت لوحدي وتعبان ومفيش حد وقف جنبي، وبيتي اتخرب الفترة اللي اتوقفت فيها عن الغناء”.

وأضاف: “كان نفسي أشتغل زي زمايلي. بعتذرلك وأنا زي ابنك، وقد المسؤولية حتى لو مش هشتغل، ومشتمتش حد، أنا قلت بس حسبي الله ونِعم الوكيل. النقابة هي بيتي وأستاذ مصطفى من وقت ما استلم وهي بتتطور”.

من جهته، علّق مصطفى كامل على الفيديو قائلاً: “ماكانش فارق لي لما دعا عليّ، فمش فارق لي كمان إنه يعتذر. إحنا مش قرايب، إحنا بنشتغل في مؤسسة بيحكمها قانون، والقرار بخصوص إيقافه بيرجع للنقابة”.

وتبقى مسألة عودة مسلم إلى الساحة الغنائية رهن قرار النقابة بعد النظر في ملفه واعتذاره الرسمي.