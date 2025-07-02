ريهانا تكشف حملها الثالث.. وآساب روكي يعلن: “إنها فتاة!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خَطفت النجمة العالمية ريهانا، البالغة من العمر 37 عامًا والحائزة على 9 جوائز غرامي، الأنظار خلال حضورها العرض العالمي الأول لفيلم الرسوم المتحركة The Smurfs في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ظهرت برفقة شريكها مغني الراب الأمريكي آساب روكي، مرتدية فستانًا أبرز بطنها المنتفخة نتيجة الحمل، مؤكدة بذلك انتظارها لمولودها الثالث.

وكانت ريهانا قد أعلنت عن حملها خلال ظهورها الأخير في حفل Met Gala في مايو الماضي، إلا أن المفاجأة جاءت على السجادة الحمراء في بروكسل، حين طرح مقدم برنامج Entertainment Tonight، كيفن فريزر، سؤالًا مباشرًا لآساب روكي: “هل هذه هي الفتاة التي كنت تنتظرها؟”، ليجيبه مبتسمًا: “بل هي كذلك يا رجل”، ثم رفع لعبة شخصية “سنفورة” التي تؤدي ريهانا صوتها في الفيلم، في إشارة رمزية إلى جنس المولودة المنتظرة.

ويُعد هذا الطفل هو الثالث للثنائي الشهير، بعد ابنيهما رزا (3 أعوام) ورايوت (22 شهرًا)، ليُضاف فرد جديد إلى عائلة النجمة التي لطالما حرصت على خصوصيتها رغم النجومية الطاغية.

ظهور رومانسي في مهرجان كان

ولم تكن إطلالة بروكسل هي الوحيدة اللافتة للثنائي، إذ سبق أن ظهرا سويًا في مشهد رومانسي على السجادة الحمراء خلال مهرجان كان السينمائي، في اليوم السابع من فعالياته، حيث دعمت ريهانا شريكها في العرض الأول لفيلمه Highest 2 Lowest.

وبدت ريهانا متألقة بفستان أزرق صيفي، تسير متشابكة الذراعين مع روكي، الذي حرص على حمايتها من المطر بمظلّة، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وأكدت من جديد على متانة العلاقة التي تجمع النجمين.

ريهانا تعود بصوتها إلى الشاشة عبر فيلم “السنافر”، في خطوة تواكب عودتها الفنية التدريجية، وسط ترقّب جمهورها لأعمال موسيقية جديدة خلال الفترة المقبلة.