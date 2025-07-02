هند صبري تتجاهل دعوات ترحيلها وتوجّه رسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم حملات الهجوم التي تعرّضت لها في مصر مؤخرًا والمطالبات بترحيلها وسحب جنسيتها، تجاهلت النجمة التونسية هند صبري هذه الانتقادات، واختارت الاحتفال مع الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

وشاركت صبري صورة لأحد المعالم المصرية، مرفقةً بتعليق يحمل رسائل وطنية واضحة، جاء فيه: “30 يونيو كان محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، عبّر فيها الشعب عن رؤيته لمسار الوطن ومستقبله… ذكرى تدعونا للتأمل في قيمة الوعي، ودور كل فرد في بناء مجتمع مستقر ومتوازن”، واختتمت بعبارة: “كل عام ومصر حرّة، قوية، وآمنة”.

وكانت صبري قد واجهت خلال الأيام الماضية موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان دعمها لقافلة الصمود، ما دفع بعض الأصوات للمطالبة بترحيلها من البلاد، رغم أنها تحمل الجنسية المصرية منذ سنوات.

في المقابل، لقيت الفنانة دعمًا كبيرًا من عدد من صنّاع الفن والنقّاد المصريين، الذين شددوا على أنها أصبحت جزءًا من النسيج الثقافي المصري، وأن تلك الحملات الممنهجة تُعدّ مخالفة لحرية التعبير ولا تعبّر عن حقيقة مكانتها لدى الجمهور المصري.