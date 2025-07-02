ميريل ستريب تعود بمواجهة جديدة… Devil Wears Prada 2 قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر عشاق السينما حول العالم بشغف عرض الجزء الثاني من الفيلم الشهير Devil Wears Prada، الذي بدأ تصويره مؤخراً بمشاركة نخبة من نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم ميريل ستريب، آن هاثاواي، إميلي بلانت، وستانلي توتشي.

وكشفت تقارير صحافية أن الفيلم سيُعرض في دور السينما في الأول من أيار/مايو 2026، في عودة مرتقبة لأحد أبرز الأعمال التي طبعت بصمتها في عالم الموضة والسينما.

ومن أبرز مفاجآت الجزء الجديد، انضمام الممثل البريطاني كينيث براناه، الحائز على أربع جوائز “بافتا”، والذي سيؤدي دور زوج ميراندا بريستلي، المحرّرة المتسلّطة لمجلة الأزياء الشهيرة التي تؤديها ميريل ستريب، والتي عُرفت بلقب “ملكة الجليد”.

وسيتناول الفيلم في جزئه الثاني التحديات التي تواجهها بريستلي في ظل انهيار صناعة المجلات المطبوعة، إلى جانب صراعها مع إميلي (إميلي بلانت)، التي أصبحت مديرة تنفيذية بارزة في مجموعة فاخرة تتحكّم بأموال الإعلانات التي تحتاجها المجلة للبقاء.

وكان الجزء الأول من الفيلم قد عُرض عام 2006، مقتبساً عن رواية لورين ويزبرغر، وحقق نجاحًا عالميًا واسعًا، إذ استعرض من خلاله تجربة صحفية شابة تعيش كابوسًا مهنيًا في عالم الأزياء الفاخر.