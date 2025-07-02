هاري ستايلز في لحظة رومانسية علنية.. الجمهور يتساءل: من هي المرأة الغامضة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم العالمي هاري ستايلز جدلاً واسعًا بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتبادل قبلة حميمية مع امرأة في منطقة كبار الشخصيات خلال مهرجان غلاستونبري نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب شهود عيان، فقد وصل ستايلز إلى مزرعة وورثي يوم السبت مع مجموعة من أصدقائه لقضاء يوم موسيقي احتفالي، لكنه استمر في السهر حتى ساعات الصباح الأولى، حيث شوهد وهو يقترب من امرأة بشكل لافت في إحدى مناطق كبار الشخصيات.

الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر ستايلز وهو يرقص مع المرأة ويتبادل معها قبلة وصفها أحد الحاضرين بـ”الحميمة”، مؤكدًا أنهما “لم يفترقا طوال الحفل”.

وكشفت صحيفة The Sun البريطانية أن السيدة التي ظهرت مع ستايلز هي إيلا كيني، منتجة عملت لسنوات في أحد استوديوهات لندن، وتُعرف بمهنيتها في الوسط الفني.

وفي تعليق لمصدر مقرّب من الطرفين، قال: “استمتع هاري وإيلا بوقتهما في غلاستونبري وتبادلا قبلة على حلبة الرقص، لكن لا شيء يشير إلى أن العلاقة ستتطور. لقد كان انسجامًا عفويًا بين شخصين فقط”.

وأضاف المصدر: “إيلا تبدو فتاة بسيطة وعادية، وهو ما يختلف عن النجمات الكبيرات اللواتي ارتبط بهن ستايلز سابقًا. كما أنه لا يتابعها على إنستغرام”.