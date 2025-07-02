سلمى حايك تغيب عن زفاف جيف بيزوس.. وهذا هو السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار غياب النجمة العالمية سلمى حايك عن حفل زفاف مؤسس شركة “أمازون” الملياردير الأميركي جيف بيزوس والإعلامية لورين سانشيز تساؤلات عديدة، لا سيما أن زوجها، رجل الأعمال الفرنسي والملياردير فرانسوا هنري بينولت، كان من بين الحضور.

ولم تنشر حايك أي صور أو مقاطع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي توثّق مشاركتها في الحفل، ما دفع المتابعين للتكهن حول غيابها اللافت عن المناسبة التي جمعت نخبة من المشاهير والشخصيات البارزة.

وبحسب مصادر مقرّبة، قررت النجمة المكسيكية من أصول لبنانية عدم حضور الزفاف لتخصيص وقت لابنتها فالنتينا، البالغة من العمر 17 عامًا، واختارت قضاء عطلتها معها بعيدًا عن الأضواء.