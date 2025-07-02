نقابة الموسيقيين تدعم شيرين: تكريم قريب وردّ على حملة الهجوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّد الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثانٍ لنقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن مجلس النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، يُقدّم دعمه الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب الجدل الواسع الذي رافق مشاركتها في حفل ختام الدورة العشرين من مهرجان “موازين – إيقاعات العالم” الذي أُقيم في الرباط بالمغرب يوم السبت 28 يونيو.

وقال عبد الله في تصريحات لموقع “سيدتي”: “شيرين عبد الوهاب صاحبة تاريخ فني مشرّف، وواجب علينا الوقوف بجانب أعضاء النقابة، خاصةً أولئك الذين أثروا الحياة الفنية بأعمال مميزة. وشيرين واحدة من أبرز أعضاء النقابة، ونفخر بها وبمسيرتها”.

ترتيبات تكريم رسمي لشيرين قريباً

وفي ما يتعلّق بالتحضيرات الخاصة بحفل تكريم شيرين عبد الوهاب داخل مقر النقابة، أوضح عبد الله أن التجهيزات لم تبدأ بعد، لكن من المقرر أن يصدر توجيه من نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل لبدء الترتيبات خلال الأيام القليلة المقبلة، مع الإعلان الرسمي عن الموعد والتفاصيل لاحقاً.

وكان مصطفى كامل قد أصدر بياناً عبّر فيه عن دعمه المطلق للفنانة شيرين، قائلاً: “أُعلن، بشخصي وبصفتي، دعمي الكامل ومساندتي لأختي وزميلتي وحبيبتي شيرين عبد الوهاب. وبأمر الله قريباً سيتم تكريمها داخل نقابة المهن الموسيقية؛ تقديراً لمشوارها الفني الراقي والمشرّف الذي يمتد لأكثر من 25 عاماً.”

حفل “موازين” يثير الجدل

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها في مهرجان “موازين”، حيث تعرّضت لانتقادات على خلفية اعتمادها على الغناء المُسجّل بدلاً من الأداء الحي، ما أثار استياء بعض الحضور الذين تساءلوا عن غياب الصوت المباشر، معتبرين ذلك تقليلاً من قيمة الحفل.

كما تعرّضت شيرين لهجوم بسبب إطلالتها في الحفل، حيث ارتدت فستانًا أبيض واسعًا، رأى البعض أنه غير ملائم لحفل ضخم كـ”موازين”، في حين ركّز آخرون على مظهرها الجسدي وزيادة وزنها، مشيرين إلى أن ذلك أثّر على حركتها وثقتها على المسرح.

رغم هذه الانتقادات، تلقّت شيرين دعمًا واضحًا من نقابة المهن الموسيقية، ما يؤكّد مكانتها الفنية وحجم التقدير الذي تحظى به داخل الوسط الموسيقي في مصر.