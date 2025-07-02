شكرا لقرائتكم خبر عن وصول نجوم الفن إلى سمنود للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان أحمد عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من نجوم الوسط الفنى، وعلى رأسهم الفنان رضا البحراوى ومحمود الليثى وحمو بيكا وشحتة كاريكا، إلى منزل الفنان الراحل أحمد عامر بمدينة سمنود فى محافظة الغربية، للمشاركة فى تشييع جنازته التى ستقام بعد صلاة الظهر إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أن تقرر عدم نقلة إلى مسقط رأسه بالمنصورة ودفنه بالغربية.

توفى الراحل أحمد عامر فجر اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات فى المحلة بعد انتهائه من إحياء إحدى الحفلات بالمنصورة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله، ونعى زملاؤه الفقيد، وأبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الذى أكد أن الراحل كان يتمتع بصوت شعبى مميز.

وكشف الفنان مصطفى كامل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بمجرد علمه بنبأ الوفاة، اتصل بعدد من المقربين من الفنان الراحل، الذين أخبروه بأن عامر شعر بإعياء مفاجئ، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، لكنه توفى فور وصوله.

وأضاف كامل: "نشعر بحزن بالغ لفقدان أحمد عامر، الذى كان يتميز بصوت شعبى عريق، وستظل ذكراه خالدة فى وجدان جمهوره".

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته في الأغنية الشعبية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة في الغناء الشعبى، حيث قدم العديد من الأغنيات التى لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.